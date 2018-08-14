Про узагальнюючі податкові консультації для платників ПДВ- 15.08.2018 10:32
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що наказом Міністерства фінансів України від 03.08.2018 №673 «Про затвердження узагальнюючих податкових консультацій з деяких питань оподаткування податком на додану вартість» затверджено чотири узагальнюючі податкові консультації, зокрема, щодо:
- особливостей оподаткування податком на додану вартість від’ємної різниці між ціною придбання (звичайною ціною) товару та ціною реалізації такого товару на експорт;
- документального підтвердження знищення або зруйнування основних виробничих або невиробничих засобів;
- оподаткування ПДВ операцій з отримання постійним представництвом нерезидента фінансування від головної компанії – нерезидента;
- оподаткування ПДВ операцій банків та інших фінансових установ з передачі у фінансовий лізинг майна, набутого ними у власність внаслідок звернення стягнення на таке майно.
Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ
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