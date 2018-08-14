Про узагальнюючі податкові консультації для платників ПДВ

- 15.08.2018 10:32
Про узагальнюючі податкові консультації для платників ПДВ

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що наказом Міністерства фінансів України від 03.08.2018 №673 «Про затвердження узагальнюючих податкових консультацій з деяких питань оподаткування податком на додану вартість» затверджено чотири узагальнюючі податкові консультації, зокрема, щодо:

- особливостей оподаткування податком на додану вартість від’ємної різниці між ціною придбання (звичайною ціною) товару та ціною реалізації такого товару на експорт;

- документального підтвердження знищення або зруйнування основних виробничих або невиробничих засобів;

- оподаткування ПДВ операцій з отримання постійним представництвом нерезидента фінансування від головної компанії – нерезидента;

- оподаткування ПДВ операцій банків та інших фінансових установ з передачі у фінансовий лізинг майна, набутого ними у власність внаслідок звернення стягнення на таке майно.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: податкові консультації, податки чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Від обвалу мосту в Генуї загинуло 38 осіб Напередодні, 14 серпня, близько полудня в італяйському місті Генуя обвалилась частина мосту Моранді
- 15.08.2018 12:49
Розгляд справи про хабар депутата міськради Кандиби відклали Розгляд справи стосовно отримання хабаря депутатом Чернівецькох міської ради Андрієм Кандибою був відкладений.
- 15.08.2018 12:18
Вчені: наступні п’ять років будуть аномально спекотними З початку проведення метеорологічних спостережень останні чотири роки стали найтеплішими
- 15.08.2018 12:07
Патрульна поліція Буковини продовжує набір кандидатів В прес-службі патрульної поліції Чернівецької області повідомляється, що набір до лав поліції Буковини
- 15.08.2018 11:14
Бойовики продовжують активно мінувати лінію розмежування На п’ятикілометровій смузі вздовж лінії розмежування на сході України бойовики відновили заходи по мінуванню територій
- 15.08.2018 10:58
Після Азовського моря РФ планує захопити Одесу - Тука Заступник міністра по питанням тимчасово окупованим територіям та внутрішньо переміщеним особам Георгій Тука висловив
- 15.08.2018 10:29
В Україні пропонують ввести штрафи за булінг Травля в українських школах, що отримала назву булінгу, досягла жахаючих розмахів. Лише у 2017 році з приводу цькування
- 15.08.2018 09:52
Каспрук позивається до суду про незаконну відставку Колишній мер Чернівців Олексій Каспрук вважає свою відставку незаконною, через що звернувся з відповідним позовом до суду.
- 15.08.2018 09:15
Пасажири маршрутки допомогли затримати кішенькаря Зловмисник у минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності
- 14.08.2018 17:59
Біля жд вокзалу сталась ДТП з машиною таксі Неподалік від залізничного вокзалу в Чернівцях сталась аварія за участю машини таксі.
- 14.08.2018 17:19

Всі новини