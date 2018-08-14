Після Азовського моря РФ планує захопити Одесу - Тука

- 15.08.2018 10:29
Після Азовського моря РФ планує захопити Одесу - Тука

Заступник міністра по питанням тимчасово окупованим територіям та внутрішньо переміщеним особам Георгій Тука висловив свою думку стосовно тиску Росії на Україну через Азовське море. За його словами, загроза захоплення українських територій продовжує зростати, вплив чиниться як на економіку країни, так і на настрої місцевого населення.

Через тиск в Азовському морі здійснюється зниження товарообігу Маріупольського та Бердянського торгових портів. У місцевих жителів псуються настрої, окрім того, втрачаються серйозні обсяги продукції, що реалізується, постає необхідність в пошуку нових логістичних шляхів, які можуть буде неоправдані з економічної точки зору. 

Тука також відзначив, що наразі експерти пропонують розглянути можливість перевалки вантажів з Маріуполя та Бердянська до Одеського порту за допомогою залізниці. Однак, і цей напрямок містить у собі значні ризики для українських підприємств. Георгій Тука відзначив, що спеціалісти відзначали, що утиски РФ на Азовському морі можуть призвести до фактичної монополії діяльності Росії в акваторії Азовського моря, через що Кремль націлиться на Одесу.

Також чиновник підкреслив, що наразі розглядуються силові сценарії розблокування Азовського моря, і розвиток подій може піти двома шляхами - із залученням сил ООН або НАТО.

Платинова Буковина

Ключові слова: Георгій Тука, блокада азовського моря

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