



В Україні пропонують ввести штрафи за булінг - 15.08.2018 09:52

Травля в українських школах, що отримала назву булінгу, досягла жахаючих розмахів. Лише у 2017 році з приводу цькування до психологів звернулись майже 110 тисяч осіб. Про це повідомили в Міністерстві освіти та науки.

Останні серед відомих випадків цькування - побиття дівчинки в Одессі, яке зафільмували на відео, та побиття учня восьмого класу групою старшокласників в Житомирській області. В українському парламенті пропонують ввести штрафи як для хуліганів, так і їхніх батьків.

Департамент інклюзивної та позашкільної освіти МОН очолює Лариса Самсонова. За її словами, з 109 тисяч звернень до психологів з скаргами звертались найчастіше діти - 39% звернень, вчителі - 29%, та батьки - 27% звернень. Представники МВС відзначають, що 67% дітей у 2017 році зіштовхнулись з булінгом. 2,6 мільйонів дітей або пережили, або були свідками цькування. З них 40% нічого про це нікому не казали, бо соромились або ж вважали за норму. У 2018 році, за даними суспільної організації STUDENA, про булінг у школах заявили майже 64% вчителів. Статистика збільшується, проте, це не завжди говорить про збільшення обсягів знущання у школах. Люди стали більш обізнаними з цим питанням.

В зконодавстві України пропонують закріпити поняття булінгу як моральне або фізичне насильство, агресію в будь-якій формі, або ж будь-які інші дії, що вчинаються з ціллю викликати страх, тривогу та підкорити людину своїм інтересами. Контректно за цькування пропонується ввести спеціальні штрафи. В Одесі, відзначимо, батьків підлітків, що побили школярку, оштрафували згідно статті "невиконання обов’язків з виховання дітей" на 51 гривню. Пропонується ввести штраф у розмірі 850 гривень для хуліганів. Даний штраф будуть сплачувати батьки, якщо хулігани не є повнолітніми. Повторна участь у цькуванні призведе до збльшення штрафу - до 3400 гривен. Також у школах необхідно буде затверджувати плани протидії цькуванню та слідкувати за їх виконанням. на сайтах школи ці плани також будуть публікуватись, як і дані учнів-хуліганів. Вчителі мають обов’язково повідомляти про випадки булінгу, оскільки за замовчування також передбачатиметься штраф - до 1700 гривень.

Діти нерідко не повідомляють про факти цькування. Психологи відзначають, що дитина може боятися, що вона отримає статус слабкої особи, відмінної від інших. Деколи може мати місце страх, що про випадок дізнається більше людей, ніж вже знає. Є необхідність проводити профілактичні бесіди, для батьків хуліганів - змінювати підхід до виховання дитини. Адже якщо не вдатись до правильних дій, ніхто не знає, до чого може призвести цькування хуліганом з девіантною поведінкою.

Платинова Буковина

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