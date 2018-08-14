



Каспрук позивається до суду про незаконну відставку - 15.08.2018 09:15

Колишній мер Чернівців Олексій Каспрук вважає свою відставку незаконною, через що звернувся з відповідним позовом до суду.

Позов було подано до Чернівецького окружного адміністративного суду у справі про дострокове припинення повноважень мера. Відзначимо, що Каспрука було усунуто від виконання обов’язків міського голови 26 липня 2018 року.

Колишній очільник міста відзначив, що необхідні документи підготували його адвокати, які і подали позов. Справу Чернівецький окружний адміністративний суд прийняв до розгляду. Як повідомляється, вести засідання буде суддя Олег Боднарюк.

Нагадаємо, що на сесії міськради 26 липня відбулось таємне голосування, і 29-ма голосами депутати Чернівецької міської ради достроково припинили повноваження мера міста. Наразі обо’язки міського голови виконує секретар міськради Василь Продан.

Платинова Буковина, Чернівці

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