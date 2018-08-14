



Пасажири маршрутки допомогли затримати кішенькаря - 14.08.2018 17:59

Зловмисник у минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів.

13-го серпня до Шевченківського відділення поліції надійшло повідомлення про крадіжку гаманця з грошима та документами в одному з міських маршрутних автобусів.

На місце події одразу виїхали наряди поліції охорони та слідчо-оперативна група. В цей момент один із пасажирів помітив, що невідомий чоловік в автобусі почав помітно нервувати. Небайдужі громадяни попросили водія зачинити двері маршрутки і дочекатися поліції.

Коли приїхали правоохоронці, підозри пасажирів підтвердилися. Поліцейські встановили особу кишенькаря. Ним виявився 35-річний чернівчанин. Слідчі вилучили викрадений гаманець.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Правоохоронці вдячні пасажирам автобуса за небайдужість, яка допомогла викрити злодія. Поліція закликає громадян бути пильними і пам’ятати, що вчасне реагування на злочин дозволить вберегти себе і оточуючих від протиправних дій.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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