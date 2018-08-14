Які шанси на президенство Святослава Вакарчука

- 14.08.2018 16:46
Які шанси на президенство Святослава Вакарчука

Серед потенційних кандидатів у президенти України багато хто розглядає фронтмена рок-гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука. Вперше його почали розглядати як учасника майбутніх президентських виборів ще у 2015 році. В ЗМІ у той час просувалась думка про те, що на заміну особистостям, що розчарували людей, можуть прийти нові особистості, не заплямовані корупцією та політичними чварами.

Саме Вакарчук став одним з таких особистостей, про які найчастіше згадувалось з даної точки зору.

Навесні 2017 року вперше були визначені рейтинги Вакарчука, які не могли не здивувати, адже йому могли надати перевагу в середньому від 5 до 12% виборців. Панувала думка. що кандидатуру Вакарчука просуває Адміністрація президента України з ціллю відібрати у Тимошенко голоси. Сам же соліст "ОЕ" не спішив коментувати ані цю тезу, ані власне свою участь у виборах. Певні програмні заяви він почав озвучувати вже у 2018 році - стосовно необхідних для України змін.

За різними джерелами, просувати кандидатуру Вакарчука могла Банкова, ВІктор Пінчук та навіть російський Олігарх Михайло Фрідман. Дехто казав, що його може підтримувати навіть бізнесмен Джордж Сорос.

Шанси на перемогу у президентських виборах Вакарчука - невеликі, адже він поступається ще одній медійній особистості, ким є Володимир Зеленський. Окрім того, на сцену вийшов Анатолій Гриценко, що зайняв потенційну нішу Вакарчука, причому, зі значно вищими рейтингами, які продовжують зростати. Таким чином, для Вакарчука саме Гриценко стає найголовнішим конкурентом, якщо співак все ж таки наважиться взяти участь у виборчій гонці.

Політологи вважають, що тиск на Вакарчука, відомого досить хворобливою реакцією на критику (якої не уникнути політичним діячам), може посилитись, що зовсім не додасть йому балів та зашкодить іміджу на музичній сцені.

Остаточної впевненості в тому, чи піде Вакарчук на вибори, поки що немає. Не варто виключати, що певну політичну заяву, можливо, навіть без конкретики, він зробить під час концерту 24 серпня на НСК "Олімпійський". Розвиток подій загалом бачиться експертами у двох варіантах. В першому Вакарчук може піти на вибори, однак, звернути кампанію на користь Гриценка. Другий варіант розвитку подій пеередбачає відмову від боротьби за президентське крісло, аби взяти участь у виборах до Верховної Ради на чолі списку. В цьому випадку шанси на подолання 5-відсоткового бар’єру - значно вищі.

 

Платинова Буковина

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