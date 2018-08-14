



В польській лікарні виявили померлого українця - 14.08.2018 16:31

В місті Ольштин Вармінсько-Мазурського воєводства Польші в місцевій лікарні було виявлено тіло мертвого громадянина України.

Як стало відомо візніше, померлим виявився 59-річний українець. Чоловік потрапив до лікарні після нещасного випадка, що стався у полі. Повідомляється, що чоловік мав вийти на роботу замість свого брата, однак сильно травмував таз, з чим його і госпіталізували до лікарні. На лікуванні чоловік перебував декілька днів.

В повідомленні відзначається, що смерть сталась вранці вівторка, 14 серпня. Чоловік вирішив покінчити з собою через повішення прямо в палаті лікарні. Можливо, він зрозумів. що не має страховки, що призведе до великих фінансових витрат на лікування та може послужити причиною для депортації.

Місцева поліція вже здіснила допит персоналу лікарні, наразі відбуваються необхідні слідчо-оперативні заходи. Справа наразі вивчається прокуратурою. Інформацію про смерть українці передали до Посольства України у Польщі.

Платинова Буковина

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