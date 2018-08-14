В польській лікарні виявили померлого українця

- 14.08.2018 16:31
В польській лікарні виявили померлого українця

 В місті Ольштин Вармінсько-Мазурського воєводства Польші в місцевій лікарні було виявлено тіло мертвого громадянина України.

Як стало відомо візніше, померлим виявився 59-річний українець. Чоловік потрапив до лікарні після нещасного випадка, що стався у полі. Повідомляється, що чоловік мав вийти на роботу замість свого брата, однак сильно травмував таз, з чим його і госпіталізували до лікарні. На лікуванні чоловік перебував декілька днів.

В повідомленні відзначається, що смерть сталась вранці вівторка, 14 серпня. Чоловік вирішив покінчити з собою через повішення прямо в палаті лікарні. Можливо, він зрозумів. що не має страховки, що призведе до великих фінансових витрат на лікування та може послужити причиною для депортації.

Місцева поліція вже здіснила допит персоналу лікарні, наразі відбуваються необхідні слідчо-оперативні заходи. Справа наразі вивчається прокуратурою. Інформацію про смерть українці передали до Посольства України у Польщі.

Платинова Буковина

Ключові слова: польща мертвий українець, в польщі покінчив з собою українець

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Пасажири маршрутки допомогли затримати кішенькаря Зловмисник у минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності
- 14.08.2018 17:59
Біля жд вокзалу сталась ДТП з машиною таксі Неподалік від залізничного вокзалу в Чернівцях сталась аварія за участю машини таксі.
- 14.08.2018 17:19
На Буковині іноземець угоняв автівки Зловмисника поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри
- 14.08.2018 17:17
Які шанси на президенство Святослава Вакарчука Серед потенційних кандидатів у президенти України багато хто розглядає фронтмена рок-гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука
- 14.08.2018 16:46
Швидкісний потяг Чернівці-Львів тимчасово не курсуватиме Поїзд №702-701 сполученням Львів-Чернівці-Львів у період з 14 по 17 серпня не курсуватиме.
- 14.08.2018 15:57
Сенцов знаходиться в перекритичному стані Російській правозахисниці Зої Свєтовій надали можливість відвідати українського політв’язня Олега Сенцова у колонії Лабитнангі
- 14.08.2018 15:35
На Місяці були два періоди існування життя Дослідження природнього супутника землі - Місяця - тривають досить довго, і ще багато чого людство не знає про цей об’єкт
- 14.08.2018 15:19
В Чернівцях може статись силове захоплення синагоги Синагогу в Чернівцях на вулиці Лук’яна Кобилиці можуть захопити силою
- 14.08.2018 14:40
Холодницький вже другий рік незаконно охороняється державою Керівник антикорупційної прокуратури України назар Холодницький, вже другий рік поспіль знаходиться піл державною охороною
- 14.08.2018 12:48
У Росії хочуть відсудити незаконно використовану назву Експерти з організації Kyiv Civilization Unia & Kyiv Blockchain Unia пропонують звернутись до міжнародних судових інстанцій
- 14.08.2018 12:19

Всі новини