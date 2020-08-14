Сенцов знаходиться в перекритичному стані

- 14.08.2018 15:35
Сенцов знаходиться в перекритичному стані

Російській правозахисниці Зої Свєтовій надали можливість відвідати українського політв’язня Олега Сенцова у колонії Лабитнангі. Жінка спілквалась з українським режисером протягом двох годин у присутності двох співробітників колонії та начальника установи.

Сенцов досі провдовжує голодування, що триває вже 93-й день. Однак, від свої вимог щодо визволення українських політв’язнів відступати він не планує.

Свєтова відзначила, що спілкування з Сенцовим відбувалось у чистій та хорошій чотиримісній палаті. Голодування триває, незважаючи на те, що Сенцову дають поживну суміш та ставлять крапельниці. Однак, і таких засобів для підтримання його життя в найближчий час може бути недостатньо. лікарі, яким довіряє режисер, роблять усе, що є в їхніх силах, проте, жодних прогнозів надавати не беруться.

За словами правозахисниці, Сенцов знаходиться при свідомості. Але свій стан вважає передкритичним.

Платинова Буковина

Ключові слова: стна сенцова, олег сенцов, українські політичні в’язні в росії

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