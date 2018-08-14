



В Чернівцях може статись силове захоплення синагоги - 14.08.2018 14:40

Синагогу в Чернівцях на вулиці Лук’яна Кобилиці можуть захопити силою. Про спробу захоплення повідомляє громада синагоги.

Власне, після смерті головного равина Буковини Ноаха Кофманського, головою громади був обраний Шапс Авербух. За його словами, будівлю синагоги хочуть захопити як силовими методами, так і юридичними, невідомі люди, причому, їхні цілі не є зрозумілими.

Авербух відзначив, що громада наразі продовжує справу равина. Вони підтримують спілкування із людьми, що навідувались до равина, підтримують будівлю синагоги у належному стані. Нещодавно стало відомо, що світоцтво отримала інша людина, яка тепер намагається захопити громаду. Вирішувати вони нічого не хочуть, а намагаються силою захопити синагогу.

Висловив свою думку зять покійного равина Степан Кофманський, який є представником релігійної громади юдеїв. На його думку, теперішнє керівництво синагоги незаконним чином захопило громаду.

За словами Кофманського, інша частина громади підтримує їх нішення. Він відзначив, що нові керівники незаконно володіють синагогою, без відповідних документів. Також він зазначив, що жодних вимог їхня частина громади не висуває, а лише хоче потрапити всередину приміщення, аби долати непорядок та приходити на допомогу євреям.

Платинова Буковина, Чернівці

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