



Євробачення-2019 можуть перенести з Ізраїля - 14.08.2018 11:09

Термін надання фінансових гарантій у розмірі 12 мільонів євро на проведення Євробачення в Ізраїлі спливає сьогодні ввечері, 14 серпня. Справа ще й в тому, що міністрество фінансів та державна корпорація телерадіомовлення "Кан" не можуть дійти згоди у різних питаннях щодо проведення конкурсу. В результаті через це конкурс можеть віддати для проведення іншій країні.

Представники Європейского об’єднання телемовлення надали коментар стосовно даної ситуації. Так, на сьогоднішній день співпраця з "Кан" продовжуться. Однак, якщо не буде знайдено необхідне фінансування, рішення про перенесення конкурсу в іншу країну може бути прийняте бувально в будь-який момент.

Не варто виключати, що претендентом на проведення Євробачення 2019 може стати Австрія, незважаючи на те, що представник даної країни зайняв на минулому конкурсі третє місце. Друге посіла співачка з Кіпру, однак, її країна може стикнутись з фінансовими проблемами під час організації пісенного конкурсу.

Мер Тель-Авіва Рон Хульдаї зазначив, що для проведення конкурсу можуть бути надані павільони 1 та 2 в Тель-Авівському виставковому центрі “Ганею Тааруха” на три місяці на безкоштовній основі. Це дозволить заощадити понад 21 мільйон шекелів.

Платинова Буковина

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