



Місія МВФ прибуває до України у вересні - 14.08.2018 09:34

У відповідь на офіційне прохання Києва Міжнародий валютний фонд направить до України делегацію.

Зазначимо, що місія МВФ прибуде в Україну орієнтовно в вересні поточного року. Сторони проведуть переговори на традиційні теми - будуть підніматись питання кредитування, подальших перспектив української економіки та макроекономічної співпраці.

Цікаво, що вже досить давно курсувала інформація про візит місії МВФ до Києва у вересні. Навіть озвучувались можливі суми кредитування - у межах 1-1,9 млрд доларів, які можуть бути використані Україною для покриття зовнішнього державного боргу.

В тому випадку, якщо Міжнародний валютний фонд відмовить Києву в інвестуванні, наслідки цього рішення можуть серйозно вдарити по економіці України. Через це можливе серйозне зростання рівня інфляції та падіння курсу гривні до 32 гривень за долар США, що прогнозується в негативному випадку вже у грудні.

Платинова Буковина

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