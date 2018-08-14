Місія МВФ прибуває до України у вересні- 14.08.2018 09:34
У відповідь на офіційне прохання Києва Міжнародий валютний фонд направить до України делегацію.
Зазначимо, що місія МВФ прибуде в Україну орієнтовно в вересні поточного року. Сторони проведуть переговори на традиційні теми - будуть підніматись питання кредитування, подальших перспектив української економіки та макроекономічної співпраці.
Цікаво, що вже досить давно курсувала інформація про візит місії МВФ до Києва у вересні. Навіть озвучувались можливі суми кредитування - у межах 1-1,9 млрд доларів, які можуть бути використані Україною для покриття зовнішнього державного боргу.
В тому випадку, якщо Міжнародний валютний фонд відмовить Києву в інвестуванні, наслідки цього рішення можуть серйозно вдарити по економіці України. Через це можливе серйозне зростання рівня інфляції та падіння курсу гривні до 32 гривень за долар США, що прогнозується в негативному випадку вже у грудні.
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