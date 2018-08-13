В Чернівцях в реабілітаційному центрі раптово помер пацієнт- 13.08.2018 17:32
В Чернівцях в реабілітаційному центрі для алко- та наркозалежних за загадкових обставин помер один з пацієнтів установи.
Як повідомляють джерела з посиланням на родичів померлого пацієнта, з чоловіка знущались та навіть довели до смерті.
Наразі родичі інших пацієнтів намагаються якнайшвидже забрати їх додому з закладу. Жодних коментарів представники реабілітаційного центру стосовно ситуації, що склалася, не надають, та переважно мовчать, не відповідаючи на жодні запитання.
Представники поліції та представники інших правоохоронних органів прибули на місце трагедії. В Головному управління Національної поліції Чернівецької області підтвердили факт отримання виклику про раптову смерть одного з пацієнтів реабілітаційного центру. Повідомляється, що тіло померлого направлено для проведення судово-медичної експертизи.
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