



В Чернівцях до Дня незалежності відбудеться парад ретро-авто - 13.08.2018 14:02

24 серпня Україна світякуватиме 27-му річницю Незалежності. З приводу цієї подіїі в Чернівцях відбудуться урочистості та безліч цікавих святкових заходів, зокрема - парад та виставка ретро-автівок.

Парад відбуватиметься з 10:50 до 11:20. Протягом вказаного часу 40 ретро-автомобілів подолають маршрут від площі Соборної через вулицю Головну, Центральну площу, вулицю Університетську до Театральної площі.

На вказаних вулицях на час проведення параду буде перекрито рух транспорту. Після завершення параду ретро-автомобілі перебуватимуть до 14:00 на Театральній площі, і всі бажаючі можуть відвідати виставку.

Відзначимо, що на Театральній площі 24 серпня рух та стоянка транспорту будуть заборонені з 8:00.

Платинова Буковина, Чернівці

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