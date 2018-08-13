Бій-реванш між Віталієм Кличком та Ленноксом Льюїсом

- 13.08.2018 13:45
Бій-реванш між Віталієм Кличком та Ленноксом Льюїсом

2 жовтня 2018 року може відбутись поєдинок між чемпіонами світу в суперважкій вазі Віталієм Кличком та Ленноксом Льюїсом.

Оскільки обидва спортсмени вже завершили професійну кар'єру, наразі йдеться про виставковий бій, що відбудеться в рамках вечора боксу в Київському палаці спорту.

За словами віце-президента Національної ліги професійного боксу України Аліни Шатерникової, під час конгресу WBC організатори розглядають також ще один майданчик для організації цього поєдинку.

Власне, Льюїс вже підтвердив в конгресі свою участь, одже, наразі йдеться про узгодження певних моментів даного поединку. Незважаючи на обраний майданчик для бою, обидва супертяжі зустрінутся в рингу. Це буде їх другий двобій після бою 2003 року, який було завершено достроково через розсічення брови у Віталія Кличка. Льюїсу присудили перемогу технічним нокаутом.

Того часу Кличко наполягав на проведенні матчу-реваншу, якого не відбулося через завершення Льюїсом кар'єри. 

Платинова Буковина

Ключові слова: кличко - льюїс 2 10 2018, бій кличко проти льюїса 2 10 2018

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