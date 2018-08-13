



Ляшко заспівав караоке. Відео - 13.08.2018 11:03

Керівник Радикальної партії Олег Ляшко виконав в караоке партію містера Ікс з оперетти "Принцеса цирку".

Даний запис Ляшко виклав в соцмережу Facebook на власній сторінці. Ролик набрав вже понад 20 тисяч переглядів та має понад сотню репостів (на момент написання статті).

Арію містера ікс Ляшко заспівав у караоке у себе вдома в компанії дружини, а також колег-політиків - Ігоря Мосійчука та Андрія Лозового. Під час виступу Ляшка в кімнаті знаходились двоє його собак. Як зазначають користувачі, один з псів все ж таки не витримав співів хазяїна та виршив втекти.

Власні вокальні таланти Олег Ляшко відзначив як подолання нових вершин.

Платинова Буковина

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