



Де знаходитиметься Вищий антикорупійний суд - 13.08.2018 10:36

Приміщення Вищого антикорупційного суду України буде виділено в Солом'янському районі Києва, за вдресою вулиця Преображенська, 5/2, а також на вулиці Максима Кривоноса 2-А. Відповідне дорученя направив Кабінет міністрів України.

Так, на вулиці Преображенській 5/2 буде розташовуватись Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, у той час як приміщення на вул. Максима Кривоноса 2-А прийме судові палати для вчинення правосуддя в першій інстанції.

Питння стосовно фінансування діяльності суду доручені Державній судовій адміністрації. До 17 серпня поточного року має бути розроблений проект акту.



Відзначимо, що Вищий анткорупційний суд було створено Верховною Радою України 21 червня 2018 року. 16 липня прем'єр-міністр України Володимир Гройсмандоручив до 16 серпня виділити приміщення для Вищого антикорупційного суду Фонду держмайна та Київській державній міській адміністрації.

Платинова Буковина

Всі новини