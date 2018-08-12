



Зміни в реєстрації розрахункових операцій від податкової - 13.08.2018 10:19

Чернівецька ОДПІ інформує, що найближчим часом бізнес очікують суттєві зміни щодо реєстрації розрахункових операцій, які дозволять спростити, здешевити та покращити умови ведення господарської діяльності.

Нещодавно в Державній фіскальній службі України була презентована інноваційна інформаційна система реєстрації та обліку реєстраторів розрахункових операцій e-Receipt (електронний касовий чек).

Проект Е-Receipt передбачає оnline реєстрацію пристроїв без подання до контролюючих органів будь-яких паперових документів та не потребує абонентської плати за користування нею.

Реалізація експериментального проекту триватиме до 31 грудня 2019 року, під час якого буде досліджено інноваційні розробки, новітні моделі програмних та/або програмно-технічних комплексів, можливість їх застосування для здійснення розрахункових операцій, прийнято рішення щодо доцільності їх впровадження у промислову експлуатацію та подальшого застосування суб’єктами господарювання. Зазначене сприятиме популяризації використання відповідних комплексів бізнесом, у зв’язку з тим, що використання окремих моделей надасть можливість здійснювати віддалений контроль за розрахунками та обігом товарів на підприємстві.

Таке рішення створить передумови для демонополізації ринку засобів для реєстрації розрахункових операцій, спростить умови їх введення в експлуатацію та використання, зменшить витрати підприємців на їх придбання та обслуговування.

Новітня система може бути встановлена та підтримуватися будь-яким пристроєм (персональним комп’ютером, планшетом, смартфоном). Крім того, вона матиме можливість інтегруватися з іншими системами ДФС та бухгалтерськими програмами, відповідати вимогам захисту інформації та передбачати мінімальні затрати часу на процес фіскалізації. Передбачається оnline реєстрацію пристрою виключно через Електронний кабінет та Оnline передачу (отримання) даних. Система працюватиме цілодобово та міститиме значний масив інформації для забезпечення потреб її користувачів. Електронний чек має генеруватися, реєструватися в системі ДФС і доповнюватися QR-кодом, після чого передаватиметься на пристрій. Інформація про фіскальний номер чеку та його QR-код зберігатиметься в e-Receipt та буде доступною для перегляду в Електронному кабінеті платника як платником, так і покупцем.

Прогресивні новації продиктовані часом. Адже діюча система реєстрації та обліку реєстраторів розрахункових операцій є недосконалою та потребує затрат на технічне обслуговування та ремонт РРО.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини