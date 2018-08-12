



В Чернівцях 13 серпня - висока пожежна небезпека - 13.08.2018 09:24

Висока пожежна небезпека зберігатиметься на території Чернівців та області протягом понеділка, 13 серпня. Відзначимо. що вже не перший день в місті тримається небезпечна в плані виникнення пожеж погода.

Небо в ніч на 13 серпня було ясним. Вдень очікується суха та сонячна погода, без опадів в денний та нічний час.

Протягом ранішніх годин температура повітря коливатиметься в межах +17... +20 градусів.

Вдень погода обіцяє бути спекотною - від 26 до 29 градусів вище нуля.

Платинова Буковина, Чернівці

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