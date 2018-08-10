В які міста України ще ходять потяги з Москви- 12.08.2018 10:00
У понеділок, 6 серпня, міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що на міжвідомчому рівні ініціює припинення залізничного сполучення між двома країнами. Міністр мотивував це «контрзаходами проти того, що відбувається з боку Росії на наших окупованих територіях і в Азовському морі».
Хоча з часу початку конфлікту в Донбасі пасажиропотік між Україною і Росією скоротився, на цьому напрямку і сьогодні курсують 13 поїздів. З них вісім українських з кінцевими пунктами призначення Москва або Санкт-Петербург. Є ще п'ять транзитних: по території України йде поїзд Баку-Харків "Азербайджанських залізниць», три поїзди компанії «Залізниця Молдови» і один поїзд РЖД за маршрутом Кишинів-Москва. Прикордонний контроль з української сторони здійснюється, як правило, на залізничній станції Конотоп, з російської - на станції Брянськ.
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