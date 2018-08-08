



Чоловік Ані Лорак знімає квартиру в Києві і тягає туди шмар, а сама Ані живе у олігарха - 08.08.2018 13:34

Знайомі Ані Лорак назвали її шлюб фіктивним, та розповіли про реальну ситуацію всередині її сім'ї і причини розладу з чоловіком. Як з'ясувалося, в цьому винен не тільки її чоловік, якого звинувачують в зрадах.



Кароліна Куєк, більше відома як Ані Лорак - відома українська співачка з Чернівців, яка брала участь в «Євробаченні-2008», володарка численних премій і нагород. Минулого тижня стало відомо про те, що її чоловік, турок за походженням, Мурат Налчаджиоглу, їй зраджує. Так, поки співачка виступала на фестивалі «ЖАРА», який проводився в Баку, її чоловік був помічений в київському караоке-барі в обнімку зі скандально відомою Яною Бєляєвої, яка торгує одягом і взуттям в соціальних мережах. Більш того, українські знайомі співачки стверджують, що це зовсім не новина, і про пригоди Мурата на Україні вже давно всім відомо.

У Мережі мелькали кілька висловлювань людей, знайомих з ситуацією в родині. З'ясувалося, що багато хто з них вважають шлюб Лорак з Налчаджиоглу фіктивним.

«Ані Лорак зі своїм турецьким чоловіком давно живуть у фіктивному шлюбі. Він їй зраджував, скотина, завжди. Ще вагітної її зганьбив і нерви жінками на букву «б» поплескав. Знімав квартиру в Києві і тягав туди шмар, поки вона Сонечку носила в животі. Все це знають у нас на Україні. Раніше він хоч соромився. А тепер зовсім охренел і змінює вже відкрито », - заявила киянка Амелія Поганіч.

«Все життя Мурат поводився по відношенню до дружини кепсько, він ще сто років тому мав коханок. Двох дівчат я особисто знала. У одній роман з ним був років 7 тому, в іншої - 4 роки тому. Одна з них була дизайнером. Допомагала їм з ремонтом квартири. Так ось, дизайн був і в ліжку. Не залишав цей турецький менеджер жодну спідницю. А де він і де його дружина? Він ніхто, звичайний службовець готелю, з грязі в князі. Вона зробила його крутим, а він всі ці роки її ось так «дякує», - стверджує ще одна мешканка Києва Світлана Коба.



Цікавим фактом є те, що і сама Ані Лорак ніколи не акцентувала увагу на особисте життя, а в сімейні труднощі вінілу себе, адже вона не могла проводити з чоловіком досить часу через велику завантаженість.

«Незабаром після весілля ми мало не розійшлися. Думаю, я тут не новачок. Це проблема будь-якого публічного людини. Якщо ти затребуваний, у тебе кар'єра, є колектив, музиканти, балет - 350 осіб, які залежать від тебе, вони приходять і кажуть: «Ми хочемо зарплату. У нас сім'ї ». Ти повинен якось забезпечити цих людей. І все менше місця залишається для своєї сім'ї. У нас з Муратом був дуже складний період. Довелося знімати шпильки, сукні, прикраси, змивати макіяж і перетворюватися в кошеня, буквально просити: «Не йди! Чи не кидай мене! »Мурат поставив умову, що я буду менше давати концертів. Я пообіцяла. Є періодично якісь збої в системі, але я намагаюся їх відслідковувати і швиденько форматувати на потрібну течію », - говорила співачка в програмі Юлії Меньшової« Наодинці з усіма ».

Це наштовхує деяких людей на міркування про те, що шлюб дійсно був піар-ходом, а сама Ані також не вірна своєму чоловікові. Так, деякий час назад в Мережі ходили чутки про зв'язки Лорак з одруженим російським олігархом похилого віку, оселився її в своєму елітному селищі і оплачувало її дуети зі своїм сином.

Платинова Буковина, Чернівці

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