



Подруга Нємцова і коханка чоловіка Ані Лорак візьмуть участь в конкурсі краси в Києві - 10.08.2018 17:21

14 серпня в Києві відбудеться фінал конкурс краси, в якому візьмуть участь дівчата, які встигли обзавестися скандальною репутацією: супутниця нині покійного Бориса Нємцова Анна Дурицька і передбачувана коханка чоловіка Ані Лорак Яна Бєляєва.



Яна Бєляєва пройшла у фінал українського конкурсу краси

З недавніх пір 26-річна Яна Бєляєва стала користуватися популярністю. І справа зовсім не в видатних талантах дівчата або яскравої зовнішності. Саме її застали разом з чоловіком популярної співачки Ані Лорак Муратом Налчаджиоглу в одному з київських караоке-барів.

Молоді люди вели себе нескромно по відношенню один до одного, це дало підставу вважати, що між 26-річною Яною і Муратом щось більше, ніж просто дружба. А 14 серпня Бєляєва візьме участь в конкурсі «Міс Україна-Всесвіт 2018», який пройде в Києві. В даний час Яна просить фоловерів надати їй підтримку на конкурсі краси.

«Вже йде голосування. Буду вдячна вашій підтримці », - написала брюнетка в« Сторіс ».

Дурицька і Бєляєва встигли обзавестися скандальною репутацією

Дурицька і Бєляєва встигли обзавестися скандальною репутацією // Фото: Instagram

До речі, Бєляєва зазначила в недавній розмові з журналістами, що головною цінністю в житті вона вважає любов до рідних і близьких.

Компанію Яні складе не менш скандальна учасниця - 25-річна Анна Дурицька, яка перебувала поруч з Борисом Нємцовим в останні хвилини його життя. Саме Дурицька супроводжувала політика в фатальний день, 27 лютого 2015 року, на прогулянці по Великому Москворецкая мосту. Нємцова застрелили, Анна залишилася залишилася цілою і неушкодженою.

І якщо Дурицька не стала приховувати, що зустрічалася з Нємцовим один-два рази на місяць, і він підтримував її матеріально, то Бєляєва не бажає коментувати відносини з Налчаджиоглу. Законна дружина Мурата Ані Лорак теж воліє мовчати з цього приводу. Батько співачки попросив громадськість не втручатися в сім'ю його дочки.

«Все у них з Муратом нормально, вони разом, - прокоментував скандал Мирослав Іванович« СтарХіту ». - Не розумію, навіщо так перебільшувати, як противно руйнувати сім'ю! ».

Бєляєва не коментує відносини з чоловіком Ані Лорак

Бєляєва не коментує відносини з чоловіком Ані Лорак // Фото: Instagram

Нагадаємо, Лорак і Мурта живуть в законному шлюбі з 2009 року, за цей час подружжя обзавелися дочкою. Спочатку багато хто вважав, що Налчаджиоглу досить забезпечена людина, проте Ані розвіяла подібні домисли. «Це ілюзія, що у мене багатий чоловік, - ділилася артистка. - Та й вихована так, що завжди розраховую тільки на себе, і не сиджу ні у кого на шиї ».

Платинова Буковина, Чернівці

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