



Тато Ані Лорак захистив доньку після зради чоловіка - 11.08.2018 14:44

Ані Лорак продовжує зберігати мовчання і ніяк не коментує назрілу сімейну кризу. Однак її батько все-таки вирішив розповісти про те, що відбувається в особистому житті співачки, і як вона реагує на чутки про зраду чоловіка.

Нагадаємо, що по даним різних ЗМІ, чоловік Ані Лорак не раз змінював співачці



Минулого тижня в Інтернеті з'явилося відео, на якому поки ще законний чоловік співачки Мурат Налчаджиоглу веселиться в київському клубі в компанії іншої дівчини. На запису чітко видно, як чоловік Лорак ніжно пригортає до себе дівчину, гладить по стегну. За деякими даними, Мурат і Яна знайомі давно, чоловік знімав їй квартиру в Києві, а також сплатив кілька пластичних операцій. Тим часом Лорак нещодавно зізнавалася, що шалено втомилася від роботи на знос і все, про що вона мріє, - зменшити темп і виспатися.

«Це ілюзія, що у мене багатий чоловік, - сказала артистка. - Та й вихована так, що завжди розраховую тільки на себе і не сиджу ні у кого на шиї ».

Подружжя разом уже 12 років



Батько Ані Лорак - Мирослав Куєк, вважає, що історія роздута з нічого, хоча, каже, ролик сам не бачив.

«Все у них з Муратом нормально, вони разом, - прокоментував скандал Мирослав Іванович. Не розумію, навіщо так перебільшувати, як противно руйнувати сім'ю! ».

Передбачувана розлучниця часто проводить час з Муратом. В оточенні пари подейкують, що Мурата не вперше застають з представницями прекрасної статі. Ані ж усіма силами намагається зберегти обличчя, прощаючи адюльтери. Співробітники і гості закладу, що належить чоловікові Лорак, виправдовують його.

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