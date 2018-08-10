Бурбак відповів Фіщуку

- 10.08.2018 15:08
Бурбак відповів Фіщуку

Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак відповів на сторнці Фейсбук:

 Цікава заява керівника Чернівецької облдержадміністрації Фищука. На фоні вічної пасивності – це просто “вибух працьовитості” від Олександра Георгійовича. Виявляється, він може не лише мовчки споглядати махінації різних місцевих посадовців, а й висловлювати якісь свої думки. Щоправда, думки пана Фищука сьогодні дуже дивні.

“Миротворча” позиція Фищука нагадує українських поп -“звьозд”, які виправдовують боротьбою за “мир” свої щедро спонсоровані гастролі на території країни-агресора. Не з усіма треба “домовлятися” та “йти на компроміси”, пане Фищук. Якби Яценюк і Турчинов навесні 2014 року шукали таких “компромісів”, замість боротьби з вторгненням ворога, - нині на Буковині, як і по всій Україні, точилася б партизанська війна.

Я не домовлятимуся зі ставлениками Фірташа та екс-функціонерами “Партії регіонів” - контрольованої з-за кордону злочинної організації, а також менеджерами “Чернівцігазу”. До речі, й саме питання про “домовленості” з ними не мало би стояти, якби облдержадміністрація вчасно й адекватно реагувала на незаконні дії депутатів Чернівецької міської ради. Ті й інші, як відомо, скеровуються з єдиного центру в місті Відень.

Нагадую: завдання керівника облдержадміністрації, насамперед - стежити за дотриманням законодавства у відповідній області. А не повчати народних депутатів України, як їм провадити їхню політичну діяльність. Тим більше, коли йдеться про фракцію “Народний фронт” ( яку я маю честь очолювати) - найбільш продуктивну, дисципліновану й реформаторську фракцію у Верховній Раді.

Пане керівник Чернівецької ОДА, не треба звинувачувати когось у своїх провалах. Для розбудови області треба працювати. Боротись з корупцією, беззаконням і кумівством. Боротись! І якщо моя критика так сильно впливає на вашу діяльність, значить, я все роблю правильно.

Тому бажаю Вам, Олександре Георгійовичу, як написано у вашій заяві, почати нарешті “служити українському народу”. Буковинці прекрасно бачать “результати” вашої діяльності. І позиція «миротворця» Вам не допоможе.

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