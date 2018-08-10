



Мураха стащив діамант з крамниці. Відео - 10.08.2018 16:23

У ювелірній крамниці зняли на відео мураху, який спробував вкрасти діамант. Незвичайний ролик помітило видання Daily Mail.

Комаха без перестанку штовхала по столу дорогоцінний камінь, розмір якого помітно перевищував його власний. Видання не уточнює, що сталося після завершення ролика, і чи вдалося повернути викрадений мурахою діамант на законне місце.

У 2004 році повідомлялося, що в напрямку австралійського міста Мельбурн рухалася гігантська колона мурах довжиною 100 кілометрів. Комахи знищили на фермах велику кількість курчат.

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