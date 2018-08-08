Вадим Новинський робить кроки, аби завадити наданню Томос- 09.08.2018 11:53
За даними Дмитра Тимчука, за оперативними даними групи ІС, народний депутат України від «Оппоблока» Вадим Новинський продовжує системну діяльність, спрямовану на зрив отримання автокефалії Української Православної Помісної Церквою.
Так, в ході його неформальної зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу, що відбулася в Туреччині 1 червня нинішнього року, обговорювалися аж ніяк не питання «економіки і взаємного інвестування», як зазначено на його сторінці в ФБ.
Через свій контакт в турецькому уряді Новинський намагався достукатися до офіційної Анкари в плані протидії процесу отримання Томосу про автокефалію УППЦ.
За нашими даними, неформальну зустріч організував один з топ-менеджерів належав Новинському підприємства через свій бізнес-контакт в Туреччині. Безпосередніми організаторами і учасниками зустрічі були поки невстановлений контакт Новинського в м Анкара і власник готелів "Літторс" (м Аланія) Мустафа Кемаль Хальяла, що представляє округ, з якого в турецький парламент був обраний М. Чавушоглу.
Однак, Новінському не вдалося переконати турецьких чиновників вплинути на позицію Фанара. І, судячи з усього, доблесний поборник російських скреп у відповідь на своє прохання почув традиційне «іншаллах»
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Так Новинський їздив до Варшави, щоб завадити!