Вадим Новинський робить кроки, аби завадити наданню Томос

- 09.08.2018 11:53
Вадим Новинський робить кроки, аби завадити наданню Томос

За даними Дмитра Тимчука, за оперативними даними групи ІС, народний депутат України від «Оппоблока» Вадим Новинський продовжує системну діяльність, спрямовану на зрив отримання автокефалії Української Православної Помісної Церквою.

Так, в ході його неформальної зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу, що відбулася в Туреччині 1 червня нинішнього року, обговорювалися аж ніяк не питання «економіки і взаємного інвестування», як зазначено на його сторінці в ФБ.

Через свій контакт в турецькому уряді Новинський намагався достукатися до офіційної Анкари в плані протидії процесу отримання Томосу про автокефалію УППЦ.

За нашими даними, неформальну зустріч організував один з топ-менеджерів належав Новинському підприємства через свій бізнес-контакт в Туреччині. Безпосередніми організаторами і учасниками зустрічі були поки невстановлений контакт Новинського в м Анкара і власник готелів "Літторс" (м Аланія) Мустафа Кемаль Хальяла, що представляє округ, з якого в турецький парламент був обраний М. Чавушоглу.

Однак, Новінському не вдалося переконати турецьких чиновників вплинути на позицію Фанара. І, судячи з усього, доблесний поборник російських скреп у відповідь на своє прохання почув традиційне «іншаллах»

Платинова Буковина, Чернівці

Коментарі (1)
Віктор | 09.08.2018
Так Новинський їздив до Варшави, щоб завадити!
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