



Вадим Новинський робить кроки, аби завадити наданню Томос - 09.08.2018 11:53

За даними Дмитра Тимчука, за оперативними даними групи ІС, народний депутат України від «Оппоблока» Вадим Новинський продовжує системну діяльність, спрямовану на зрив отримання автокефалії Української Православної Помісної Церквою.

Так, в ході його неформальної зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу, що відбулася в Туреччині 1 червня нинішнього року, обговорювалися аж ніяк не питання «економіки і взаємного інвестування», як зазначено на його сторінці в ФБ.

Через свій контакт в турецькому уряді Новинський намагався достукатися до офіційної Анкари в плані протидії процесу отримання Томосу про автокефалію УППЦ.

За нашими даними, неформальну зустріч організував один з топ-менеджерів належав Новинському підприємства через свій бізнес-контакт в Туреччині. Безпосередніми організаторами і учасниками зустрічі були поки невстановлений контакт Новинського в м Анкара і власник готелів "Літторс" (м Аланія) Мустафа Кемаль Хальяла, що представляє округ, з якого в турецький парламент був обраний М. Чавушоглу.

Однак, Новінському не вдалося переконати турецьких чиновників вплинути на позицію Фанара. І, судячи з усього, доблесний поборник російських скреп у відповідь на своє прохання почув традиційне «іншаллах»

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини