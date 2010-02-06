Графік відключення світла в Чернівцях 9-10 серпня

- 09.08.2018 10:07
Графік відключення світла в Чернівцях 9-10 серпня

 У зв’язку з ремонтними та оновлювальними роботами на деяких вулицях Чернівців відключатимуть електроенергію.

Публікуємо графіки.

 

Відключення: 09.08.18  з 09-00 до 14-00 ТП-398(вул. Заводська)

Капітальний ремонт.

 

вул.Бережанська

1-7, 4-6

вул.Гагарiна

27-51

вул.Бережанська

9-13а,б,в,г; 6а,6б,

вул.Бучацька

2, 1-3

вул.Долинянська

1-11,2-12

вул.Надвiрнянська

1-15, 2-8

вул.Гагарiна

29 (АЗС)

Відключення:

10.08.18  з 09-00 до 14-00

ТП-96(вул. Переяславська)

Капітальний ремонт.

вул.Барбюса

3-65, 2-40

вул.Гагарiна

2, 6-10

вул.Гагарiна

12,14,16,18

вул.Глухiвська

9,12,16,18,19

вул.Головна

1(Пивбар)

вул.Головна

3 (дока пiцца)

вул.Головна

4-12,

вул.Головна

3-13,

вул.Головна

10(ломбард)

вул.Куп’янська

1-19, 2-12

вул.Переяславська

2-12,1-9

вул.Сагайдачного

2-6, 8

вул.Сагайдачного

1-11,

вул.Удонова

13

Відключення:

10.08.18з 09-00 до 17-00

ПЛ-6 кВ ТП-103 – ЛР-49, ЛР-50

Чистка траси.

вул.Вiльшини О.

65-95, 116-160,

5-й пров. Вiльшини

1,3,5

вул.Вiльшини О.

41-65а, 100-114

вул.Героїв Революцii

11,24,

Пров. Слобiдський

1-5, 2-4

вул.Староленкiвська

50-74а

вул.Героїв Революцii

1-9, 2-22а,26

вул.Коломийська

23-27,

вул.Пiщана

13б-39,30-34

вул.Староленкiвська

1-23,26-48

пр. Староленкiвський

1-29,2-18

вул.Бідняка

вся

вул.Вiльшини О.

7в-39,72-98

4-й пров. Вiльшини

1-17, 2-16

вул.Масiкевича

2-12,

2-й пров. Масiкевича

3-7,

вул.Пiщана

3а-11а, 8-24

вул.Масiкевича

3-17, 14-32

вул.Осiння

56-62

вул.Староленкiвська

2-24,

1-й пров. Пiщаний

3-9, 2-12

2-й пров. Пiщаний

1-5, 2-8

вул.Осiння

24-44, 27-33б

вул.Осiння

2б,в,г,д, 4, 6, 10-12

вул.Осiння

48 (школа №40)

1-й пров. Осiннiй

14-30, 19-43

вул.Галицький шлях

50,52

вул.Клубна

5,42

вул.Осiння

11-21,2,2а,8а,14,18,20

вул.Осiння

8,10а,12,22, 2б-2д,21б,в,23,25

вул.Вiльшини О.

50,50а,50б

1-й пров. Вiльшини

1-11,

2-й пров. Вiльшини

весь

вул.Вiльшини О.

64-70

2-й пров. Вiльшини

6,8

3-й пров. Вiльшини

1, 2, 3

1-й пров. Осiннiй

1-17, 2-12

2-й пров. Осiннiй

1-9,

2-й пров. Осiннiй

4

вул.Вiльшини О.

52-58

 

 

 

 

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