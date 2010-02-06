Графік відключення світла в Чернівцях 9-10 серпня- 09.08.2018 10:07
У зв’язку з ремонтними та оновлювальними роботами на деяких вулицях Чернівців відключатимуть електроенергію.
Публікуємо графіки.
Відключення: 09.08.18 з 09-00 до 14-00 ТП-398(вул. Заводська)
Капітальний ремонт.
|
вул.Бережанська
|
1-7, 4-6
|
вул.Гагарiна
|
27-51
|
вул.Бережанська
|
9-13а,б,в,г; 6а,6б,
|
вул.Бучацька
|
2, 1-3
|
вул.Долинянська
|
1-11,2-12
|
вул.Надвiрнянська
|
1-15, 2-8
|
вул.Гагарiна
|
29 (АЗС)
Відключення:
10.08.18 з 09-00 до 14-00
ТП-96(вул. Переяславська)
Капітальний ремонт.
|
вул.Барбюса
|
3-65, 2-40
|
вул.Гагарiна
|
2, 6-10
|
вул.Гагарiна
|
12,14,16,18
|
вул.Глухiвська
|
9,12,16,18,19
|
вул.Головна
|
1(Пивбар)
|
вул.Головна
|
3 (дока пiцца)
|
вул.Головна
|
4-12,
|
вул.Головна
|
3-13,
|
вул.Головна
|
10(ломбард)
|
вул.Куп’янська
|
1-19, 2-12
|
вул.Переяславська
|
2-12,1-9
|
вул.Сагайдачного
|
2-6, 8
|
вул.Сагайдачного
|
1-11,
|
вул.Удонова
|
13
Відключення:
10.08.18з 09-00 до 17-00
ПЛ-6 кВ ТП-103 – ЛР-49, ЛР-50
Чистка траси.
|
вул.Вiльшини О.
|
65-95, 116-160,
|
5-й пров. Вiльшини
|
1,3,5
|
вул.Вiльшини О.
|
41-65а, 100-114
|
вул.Героїв Революцii
|
11,24,
|
Пров. Слобiдський
|
1-5, 2-4
|
вул.Староленкiвська
|
50-74а
|
вул.Героїв Революцii
|
1-9, 2-22а,26
|
вул.Коломийська
|
23-27,
|
вул.Пiщана
|
13б-39,30-34
|
вул.Староленкiвська
|
1-23,26-48
|
пр. Староленкiвський
|
1-29,2-18
|
вул.Бідняка
|
вся
|
вул.Вiльшини О.
|
7в-39,72-98
|
4-й пров. Вiльшини
|
1-17, 2-16
|
вул.Масiкевича
|
2-12,
|
2-й пров. Масiкевича
|
3-7,
|
вул.Пiщана
|
3а-11а, 8-24
|
вул.Масiкевича
|
3-17, 14-32
|
вул.Осiння
|
56-62
|
вул.Староленкiвська
|
2-24,
|
1-й пров. Пiщаний
|
3-9, 2-12
|
2-й пров. Пiщаний
|
1-5, 2-8
|
вул.Осiння
|
24-44, 27-33б
|
вул.Осiння
|
2б,в,г,д, 4, 6, 10-12
|
вул.Осiння
|
48 (школа №40)
|
1-й пров. Осiннiй
|
14-30, 19-43
|
вул.Галицький шлях
|
50,52
|
вул.Клубна
|
5,42
|
вул.Осiння
|
11-21,2,2а,8а,14,18,20
|
вул.Осiння
|
8,10а,12,22, 2б-2д,21б,в,23,25
|
вул.Вiльшини О.
|
50,50а,50б
|
1-й пров. Вiльшини
|
1-11,
|
2-й пров. Вiльшини
|
весь
|
вул.Вiльшини О.
|
64-70
|
2-й пров. Вiльшини
|
6,8
|
3-й пров. Вiльшини
|
1, 2, 3
|
1-й пров. Осiннiй
|
1-17, 2-12
|
2-й пров. Осiннiй
|
1-9,
|
2-й пров. Осiннiй
|
4
|
вул.Вiльшини О.
|
52-58
Коментарі (0)
Другие новости:
- 09.08.2018 11:53
- 09.08.2018 10:20
- 09.08.2018 10:17
- 09.08.2018 09:28
- 09.08.2018 09:26
- 09.08.2018 09:00
- 08.08.2018 16:22
- 08.08.2018 13:05
- 08.08.2018 12:43
- 08.08.2018 12:40