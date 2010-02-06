



Графік відключення світла в Чернівцях 9-10 серпня - 09.08.2018 10:07

У зв’язку з ремонтними та оновлювальними роботами на деяких вулицях Чернівців відключатимуть електроенергію.

Публікуємо графіки.

Відключення: 09.08.18 з 09-00 до 14-00 ТП-398(вул. Заводська)

Капітальний ремонт.

вул.Бережанська 1-7, 4-6 вул.Гагарiна 27-51 вул.Бережанська 9-13а,б,в,г; 6а,6б, вул.Бучацька 2, 1-3 вул.Долинянська 1-11,2-12 вул.Надвiрнянська 1-15, 2-8 вул.Гагарiна 29 (АЗС)

Відключення:

10.08.18 з 09-00 до 14-00

ТП-96(вул. Переяславська)

Капітальний ремонт.

вул.Барбюса 3-65, 2-40 вул.Гагарiна 2, 6-10 вул.Гагарiна 12,14,16,18 вул.Глухiвська 9,12,16,18,19 вул.Головна 1(Пивбар) вул.Головна 3 (дока пiцца) вул.Головна 4-12, вул.Головна 3-13, вул.Головна 10(ломбард) вул.Куп’янська 1-19, 2-12 вул.Переяславська 2-12,1-9 вул.Сагайдачного 2-6, 8 вул.Сагайдачного 1-11, вул.Удонова 13

Відключення:

10.08.18з 09-00 до 17-00

ПЛ-6 кВ ТП-103 – ЛР-49, ЛР-50

Чистка траси.

вул.Вiльшини О. 65-95, 116-160, 5-й пров. Вiльшини 1,3,5 вул.Вiльшини О. 41-65а, 100-114 вул.Героїв Революцii 11,24, Пров. Слобiдський 1-5, 2-4 вул.Староленкiвська 50-74а вул.Героїв Революцii 1-9, 2-22а,26 вул.Коломийська 23-27, вул.Пiщана 13б-39,30-34 вул.Староленкiвська 1-23,26-48 пр. Староленкiвський 1-29,2-18 вул.Бідняка вся вул.Вiльшини О. 7в-39,72-98 4-й пров. Вiльшини 1-17, 2-16 вул.Масiкевича 2-12, 2-й пров. Масiкевича 3-7, вул.Пiщана 3а-11а, 8-24 вул.Масiкевича 3-17, 14-32 вул.Осiння 56-62 вул.Староленкiвська 2-24, 1-й пров. Пiщаний 3-9, 2-12 2-й пров. Пiщаний 1-5, 2-8 вул.Осiння 24-44, 27-33б вул.Осiння 2б,в,г,д, 4, 6, 10-12 вул.Осiння 48 (школа №40) 1-й пров. Осiннiй 14-30, 19-43 вул.Галицький шлях 50,52 вул.Клубна 5,42 вул.Осiння 11-21,2,2а,8а,14,18,20 вул.Осiння 8,10а,12,22, 2б-2д,21б,в,23,25 вул.Вiльшини О. 50,50а,50б 1-й пров. Вiльшини 1-11, 2-й пров. Вiльшини весь вул.Вiльшини О. 64-70 2-й пров. Вiльшини 6,8 3-й пров. Вiльшини 1, 2, 3 1-й пров. Осiннiй 1-17, 2-12 2-й пров. Осiннiй 1-9, 2-й пров. Осiннiй 4 вул.Вiльшини О. 52-58

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