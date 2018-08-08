Скільки підприємців закрилися у 2018 році?

- 09.08.2018 09:00
Скільки підприємців закрилися у 2018 році?


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За останніми даними Головного управління ДФС у Чернівецькій області, на обліку в його територіальних органах перебуває 62321 платник, з них 16831 юридичних осіб та 45490 фізичних осіб - підприємців. Про це повідомили в Головному управлінні ДФС Чернівецькій області.

За сім місяців 2018 року зареєстровано 4248 новостворених платників, з них 534 юридичні особи та 3714 фізичних осіб - підприємців. Така кількість на 2381 особи менше аніж за аналогічний період торік.

Проте, зменшилась і кількість платників, які припинили свою діяльність. Так, за січень-липень 2018 року державну реєстрацію скасували 4078 платників, тоді як за відповідний період того року кількість суб’єктів господарювання, які припинили діяльність склала 9538 осіб.

Із загальної кількості платників податків 2283 суб’єкт зареєстрований платником податку на додану вартість, із них: 1993 юридична особа та 290 фізичнихосіб – підприємців.

Спрощену систему оподаткування використовують: 26719 фізичних осіб - підприємців та 3368 юридичних осіб.

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