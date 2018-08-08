Цього року більше 8 тисяч чернівчан отримали власний податковий номер

- 09.08.2018 09:26
Цього року більше 8 тисяч чернівчан отримали власний податковий номер


За інформацією начальника управління обслуговування платників Чернівецької ОДПІ Оксани Дьоміної, упродовж семи місяців цього року в Центрі обслуговування платників Чернівецької ОДПІ реєстраційний номер облікової картки платника податків отримали 8031 громадянин, що на 1764, або на понад 28 відсотків більше, ніж торік.
Якщо у громадянина змінились реєстраційні дані: місце проживання, або прізвище, - необхідно, згідно з вимогами ст.70 Податкового кодексу України, протягом місяця подати до державної податкової інспекції заяву (форма 5-ДР) для внесення відповідних оновлених даних у Державний реєстр фізичних осіб – платників податків, - пояснила посадовець.
Завдяки своєчасно внесеній достовірній інформації про фактичні реєстраційні дані фізичних осіб, громадяни у визначений законодавством термін отримають податкові повідомлення – рішення про нараховані суми податків, а саме: земельного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та транспортного податку. Відповідно, вони зможуть своєчасно виконати свій обов’язок зі сплати податків, не порушуючи граничні терміни сплати та уникнути фінансових санкцій.
Для отримання номера облікової картки неповнолітнім особам заповнити заяву може один із батьків при наявності свідоцтва про народження дитини та власного паспорта, що посвідчує його особу (заява за формою № 1ДР), - розповіла Оксана Володимирівна.
Отримання довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків – процедура безкоштовна.
Нагадуємо: Центр обслуговування платників Чернівецької ОДПІ знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-а. Звертайтеся до нас у робочі дні з 9:00 до 18:00 години (у п’ятницю з 9:00 до 16:45; у суботу з 9:00 до 13:00 ).
Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

 

 

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