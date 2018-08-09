



9 серпня 2018 останный день подання наступної налогової звітності - 08.08.2018 13:05

Головне управління ДФС у Чернівецькій оласті повдомляє, що у четвер, 9 серпня 2018 останній день подання наступної звітності:

• звіту про суми податкових пільг за II квартал

• податкової декларації з податку на прибуток підприємств за півріччя платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу*

• розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, за півріччя

• розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за півріччя платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

• розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за півріччя платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

• податкової декларації про майновий стан і доходи фізичними особами - підприємцями, які перейшли з ІІ кварталу зі спрощеної системи оподаткування на загальну або вперше зареєстровані у ІІ кварталі

• декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за II квартал

• податкової декларації з ПДВ платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, за ІІ квартал

• звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за липень (форма № 1-РС)

• звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за липень (форма № 2-РС)

• звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за липень (форма № 3-РС)

• звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за липень (форма № 1-ОА)

• звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за липень (форма № 1-ОТ)

• податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця та юридичної особи платниками третьої групи за ІІ квартал

• податкової декларації з рентної плати з розрахунком: рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за ІІ квартал; рентної плати за спеціальне використання води за ІІ квартал; рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за ІІ квартал

• податкової декларації екологічного податку за ІІ квартал

• податкової декларації з туристичного збору за ІІ квартал

• податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за півріччя

• податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за IІ квартал (форма № 1ДФ).

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