



Як отримати електронне пенсійне посвідчення - 07.08.2018 22:03

Пенсійні посвідчення можуть виготовляти або в паперовій формі, або у формі платіжної картки – на вибір пенсіонера. Донедавна пенсійне посвідчення виконувало виключно функцію документу, який засвідчує факт призначення пенсії, тобто підтверджує статус пенсіонера.

Запровадження електронного посвідчення значно розширює можливості його користувача. Наразі – це сучасний багатофункціональний технологічний інструмент. Насамперед, документ поєднує в собі одночасно функції звичного для нас пенсійного посвідчення та банківської платіжної картки, що забезпечує чимало переваг для його власника.

Користуючись таким посвідченням можна одержати пенсійні кошти, здійснити оплату комунальних послуг, розрахуватися за покупку як безпосередньо в магазині, так і через інтернет-мережу, отримати доступ до безлічі інших онлайн-сервісів. Електронні пенсійні посвідчення містять банківський платіжний додаток, який дозволяє отримувати повний спектр банківських послуг відповідно до правил платіжних систем та внутрішніх нормативних актів банківської установи. Цей документ може пред’являтися його власником для користування пільгами у праві на проїзд в громадському транспорті або для одержання знижки при розрахунку в торговельній мережі чи аптеках.

Завдяки тому, що електронне пенсійне посвідчення містить графічну та електронну інформацію про власника, а також ключі електронного цифрового підпису, за його допомогою пенсіонер може повноцінно користуватися всіма державними електронними сервісами, отримувати документи на веб-порталах органів влади та навіть не виходячи з дому переглядати інформацію про розмір пенсії, дані про страховий стаж, заробітну плату, сплачені страхові внески тощо. Власник такого посвідчення може подавати заяви до органів Пенсійного фонду, не відвідуючи їх особисто, а через інтернет-мережу на офіційному сайті Пенсійного фонду.



Наразі отримати електронне пенсійне посвідчення можуть пенсіонери з числа одержувачів пенсійних виплат через Державний Ощадний банк України. Бажаючим отримати модернізований пенсійний документ слід звернутися до Пенсійного фонду за місцем перебування на обліку та подати заяву на його виготовлення, долучивши такі документи: паспорт; документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків; фотокартку розміром 30х25 мм. Електронне пенсійне посвідчення буде виготовлено безкоштовно протягом 30 робочих днів. Видача документу здійснюється в установі банку.

Прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області





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