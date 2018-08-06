



Йосип Зісельс. Але ж колись на ідиш говорили і українці, і росіяни ... - 07.08.2018 16:47

В Україні, в Чернівецькому національному університеті відкрилася Міжнародна пам'ятна конференція, присвячена мові і культурі ідиш. У ній беруть участь представники багатьох країн, в тому числі, Ізраїлю, України, Росії, США, Канади та інших.

«Я прожив перші сорок років в Чернівцях, слухав лекції в університеті, в стінах якого проходить ця знаменна подія», - сказав, відкриваючи конференцію, Йосип Зісельс, голова ВААД України. Він коротко торкнувся історії євреїв Буковини, її коренів і витоків, часів розквіту і причин занепаду. Розповів про те, як тут після довгої перерви створювалося перше в Україні єврейська громада.

Зісельс також підкреслив, що зібрався в університеті форум проходить в честь 110 річниці з часу проведення в Чернівцях першої міжнародної непартійною конференція, яка була присвячена важливій ролі в житті єврейського народу мови ідиш.

Організаторами цього викликав значний резонанс заходи стали, крім Ваад України, Єврейський університет в Єрусалимі, Міжнародний ідиш-центр Всесвітнього єврейського конгресу в Вільнюсі, Центр дослідження історії та культури східноєвропейського єврейства Національного університету «Києво-Могилянська академія», Канадський фонд «Українсько-єврейська зустріч »та інші єврейські організації, за підтримки міської влади Чернівців та Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича.

Учасників конференції вітали українські політики, громадські діячі, керівники численних єврейських організацій, вчені, керівництво міста та університету.

Промовці згадували про те, що колись популярність мови ідиш досягала немислимих меж - аж до того, що в багатьох містечках і містах України зі змішаним населенням на ідиш говорили не тільки євреї, але і їх сусіди - росіяни, українці, румуни ... Мова цей став частиною світової культури взагалі, і єврейської зокрема - а тому дуже важливо зберегти його, перш за все, як частина єврейської культури і як частина національного єврейської спадщини.

Йосип Зісельс заявив, що ВААД України робить все можливе, щоб любителів і дослідників мови ідиш ставало все більше. «Ми, дисиденти шістдесятих-сімдесятих років, сподівалися, що тільки зі здобуттям незалежності України кожен з народів, що її населяють, отримає можливість вивчати власну культуру і свою мову. Що і відбувається в наш час, в наші дні », - сказав він.

Після того, як конференція була оголошена відкритою, почалася робота по секціях. Вчені і дослідники приступили до лінгвістичного розбору мови ідиш, його закономірностей і особливостей виникнення. Обговорювати будуть напрямки, за якими розвивається ідиш після Чернівецької конференції 1908, коли він був проголошений національною мовою. Поговорять про те, як і за якими методиками вивчають ідиш та іврит в Ізраїлі, і про багато іншого.

Учасникам конференції було презентовано ідиш-український словник - результат серйозної і ретельної роботи фахівців, а також нові праці та дослідження.

Слід зазначити, що конференція в університеті проходить в рамках днів Єврейської культури в Буковині, яка відкрилася минулої неділі «Тижнем єврейського кіно». Кожен день демонструються документальні та художні фільми або про євреїв, або зняті євреями, в тому числі і зняті в Ізраїлі. Крім того, тут розгорнуті експозиція єврейських художників Буковини, виставка сучасних друкованих видань з юдаїки, а також виставка «Відомі представники єврейської громади Буковини». Дні єврейської культури триватимуть до 12 серпня.

Платинова Буковина, Чернівці

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