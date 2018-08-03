



Зорепад Персеїди 12-13 серпня 2018 - 06.08.2018 12:44

Наяскравіший та багатий на метеори зорепад очікується в серпні 2018 року. Метеорний поток Персеїди цього року створить у нічсному небі 12-13 серпня накрасивіше шоу.

За словами вчених, найкращий час для спостережень за зорепадом Персеїди - після 12:00 ночі до сходу сонця. В цей проміжок часу кількість метеорів, що згорятимуть в атмосфері, складе до 100 одиниць.

З існуючих на сьогоднішній день Персеїди є одним з найстаріших метеорних потоків. Окрім того, цей зорепад входить до числа трьох найбільших.

Відзначимо також, що буквально напередодні, 11 серпня, відбудеться ще одне астрономічне явище - часткове сонячне затемнення.

Платинова Буковина

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