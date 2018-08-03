



Геращенко закликала посилити тиск на РФ через суди - 06.08.2018 11:25

У справах стосовно подання позовів до Росії через агресію Кабінет Міністрів України чинить недостатній тиск.

Про це на власній сторінці у Facebook зазначила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в тристоронній контактній групі Ірина Геращенко.

Геращенко відзначила, що в даних питаннях вкрай важлива найбільш активна позиція Мінюсту України, щоб загнати Росыю чимдалы, до Гаазького трибуналу.

За словами Ірини Геращенко, власники втраченого майна також проявляють надто слабку позицію та нендоастатю активність. До Росії з позовами не звернувся жодний власник викрадених українських металургійних піжприємств, заводів та шахт.

Також віце-спікер ВР відзначила, що ці ж самі власники відкрито проявляють підтримку пропросійським кандидатам у президени України на майбутніх виборах, надають ефірний час на власних телеканалах у практично необмежене використання.

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