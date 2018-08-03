



На Донбасі за добу бойовики вчинили 40 обстрілів - 06.08.2018 09:52

В районі проведення Операції об'єднаних сил за минулу добу 5 серпня бойовики 40 вдавались до обстрілів українських позицій. В чотирьох випадках було використане важке озброєння.

Загалом, в обстрілах бойовики використовували здебільшого гранатомети, кулемети великих калібрів, а також стрілецьку зброю. Озброєння БМП викристовувалось на окремих напрямках.

До обстрілів бойовики вдавались в районах Луганського, Кримського, Новозванівки, Світлодарська, Новгородського, Луганського, Південного, Гнутового, Лебединського, Чермалика, Павлополя, Широкіна та Водяного.

Міномети 82-мм калібру терористи використовували неподалік від Гнутово та Луганського, удар з міномету калібру 120 мм був нанесений в районі Лебединського. В результаті обстрілів був поранений один український військовець, як повідомляють у стабі ООС.

Позиції українських сил в районі Маріїнки, Лебединського та Кримського обстрілювались чотири рази, поранено одного укранського бійця. Розвідка звітує про знищення двох бойовиків та поранення ще сімох.

Платинова Буковина

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