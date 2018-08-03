В Чернівцях пропав безвісти мешканець Херсонської області- 03.08.2018 15:17
Поліція Чернівецької області закликає небайдужих громадян допомогти у пошуках безвісти зниклого Довбні Ігоря Анатолійовича, 1969 року народження, жителя села Малакаховка Каховського району Херсонської області.
Перебуваючи у Чернівцях 27 липня поточного року, близько 19 години чоловік вийшов із території стоянки вантажівок, що розташована по вулиці Енергетичній,3 та пішов у невідомому напрямку. На зв'язок із родичами не виходив і місце його знаходження досі невідоме.
Прикмети: зріст 182 см, худорлявий, волосся темне коротко стрижене, на вигляд 40-45 років.
Особливі прикмети: сильно кульгає на праву ногу.
Чоловік був одягнутий у сорочку з короткими рукавами, сині шорти із білими полосками з надписом «Adidas», сірі шкарпетки та резинові шльопанці.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, повідомте її за номерами 0990420371, 0994116341 або на спецлінію «102».
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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