В Чернівцях пропав безвісти мешканець Херсонської області

- 03.08.2018 15:17
В Чернівцях пропав безвісти мешканець Херсонської області

Поліція Чернівецької області закликає небайдужих громадян допомогти у пошуках безвісти зниклого Довбні Ігоря Анатолійовича, 1969 року народження, жителя села Малакаховка Каховського району Херсонської області.

Перебуваючи у Чернівцях 27 липня поточного року, близько 19 години чоловік вийшов із території стоянки вантажівок, що розташована по вулиці Енергетичній,3 та пішов у невідомому напрямку. На зв'язок із родичами не виходив і місце його знаходження досі невідоме.

Прикмети: зріст 182 см, худорлявий, волосся темне коротко стрижене, на вигляд 40-45 років.

Особливі прикмети: сильно кульгає на праву ногу.

Чоловік був одягнутий у сорочку з короткими рукавами, сині шорти із білими полосками з надписом «Adidas», сірі шкарпетки та резинові шльопанці.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, повідомте її за номерами 0990420371, 0994116341 або на спецлінію «102».

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: розшук чернівці, поліція чернівців розшук

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