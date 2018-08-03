Луценко: Розслідування злочинів проти Євромайдану майже завершене

- 03.08.2018 12:02
Луценко: Розслідування злочинів проти Євромайдану майже завершене

Очільник Генпрокуратури України Юрій Луценко провів зустріч із керівниками громадських організацій Євромайдану, яким розповів про перебіг слідства стосовно злочинів проти активістів Євромайдану. Зустріч Луценко провів з головою громадської організації "Родина Героїв небесної Сотні" Володимиром Бондарчуком, батьком Героя Небесної Сотні Устима Голоднюка, а також Павлом Кучером, координатором ініціативної групи поранених на Майдані.

В хоіді даної зустрічі сторони обсудили питання рерганізації ГПУ, приділивши особливу увагу Департаменту спецрозслідувань, очільником якого є Сергій Горбатюк. Луценко відзначив, що не було скорочено жодної посади слідного чи прокурора в ГПУ, і Горбатюк надалі буде займатись розслідуванням справ Майдану, обіймаючи посаду начальника управління спеціальних розслідувань.

За словами Луценка, слідство в цій справі фактично добігає кінця. Окрім того, генпрокурор відзначив, що у цих справах очікується надходження результатів по остаточним експертизам.

ГПУ також отримали дозволи судів на проведення заочного розслідування стосовно майже усіх високопосадовців часів президентства Віктора Януковича.

Платинова Буковина

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