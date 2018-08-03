



Луценко: Розслідування злочинів проти Євромайдану майже завершене - 03.08.2018 12:02

Очільник Генпрокуратури України Юрій Луценко провів зустріч із керівниками громадських організацій Євромайдану, яким розповів про перебіг слідства стосовно злочинів проти активістів Євромайдану. Зустріч Луценко провів з головою громадської організації "Родина Героїв небесної Сотні" Володимиром Бондарчуком, батьком Героя Небесної Сотні Устима Голоднюка, а також Павлом Кучером, координатором ініціативної групи поранених на Майдані.

В хоіді даної зустрічі сторони обсудили питання рерганізації ГПУ, приділивши особливу увагу Департаменту спецрозслідувань, очільником якого є Сергій Горбатюк. Луценко відзначив, що не було скорочено жодної посади слідного чи прокурора в ГПУ, і Горбатюк надалі буде займатись розслідуванням справ Майдану, обіймаючи посаду начальника управління спеціальних розслідувань.

За словами Луценка, слідство в цій справі фактично добігає кінця. Окрім того, генпрокурор відзначив, що у цих справах очікується надходження результатів по остаточним експертизам.

ГПУ також отримали дозволи судів на проведення заочного розслідування стосовно майже усіх високопосадовців часів президентства Віктора Януковича.

Платинова Буковина

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