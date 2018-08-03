В Сумах вбили чиновника міської ради Анатолія Жука

- 03.08.2018 11:32
В Сумах вбили чиновника міської ради Анатолія Жука

В Сумах сталось вбивство - двома пострілами було вбито 35-річного чиновника Сумської міської ради та колишнього депутата Анатолія Жука. Як повідомляється, неподлаік від тіла було виявлено пістолет іноземного виробництва.

Також є підозра на спробу підпалу будинку, оскільки є інформація (поки що неофіційна) про виявлені неподалік від тіла палицю та сліди горючої суміші.

Справа вбивства 35-річного Анатолія Жука розслідується наразі як умисне вбивство. Можливі версії не озвучуються.

У 2014 році Анатолій Жук балотувався у мери Сум, до цього був депутатом міської ради. До теперішнього часу він очолював Департамент містобудування та земельних ресурсів Сумської міськради. У власному профілі Facebook за декілька днів до вбивства він повідомляв про отримані погрози.

Також місцеві ЗМІ відзначають, що Жук товаришував зі злодієм у законі, відомим як Льора. Сам Жук був раніше судимий за хуліганство та зберігання зброї.

Платинова Буковина

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