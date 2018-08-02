Танцюючий бортпровідник здивував пасажирів

- 02.08.2018 17:19
Танцюючий бортпровідник здивував пасажирів

Один з працівників авіакомпанії Virgin America - бортпровідник на ім’я Майко Тонгко-Баррі під час традиційного інструктажу пасажирів влаштував справжнє шоу, чим сильно вразив і приємно здивував усіх на літаку.

Чоловік помітив, що банальний інструктаж навряд здатен зацікавити пасажирів, однак, не відмовився у проведенні цього важливого моменту на борту. Звернути на себе увагу пасажирів він вирішив під музику, у справжнісінькому танці. За допомогою рітмічних рухів Майко продемонстрував, де розташовані аварійні виходи, а також ознайомив пасажирів з рештою важливих правил поведінки на борту літака.

Глядачі незвичайного дійства від стюарда були неабияк здивовані, адже не очікували від бортпровідника таких рухів та пластики.

Незвичайний танцювальний інструктаж від бортпровідника був викладений у мережу. Кількість переглядів перевалила вже за мільйон.

Платинова Буковина

Ключові слова: танці від бортпровідника, танцюючий бортпровідник

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