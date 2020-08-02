Таємниця Бермудського трикутника розкрита

- 02.08.2018 15:36
Таємниця Бермудського трикутника розкрита

В британському Університеті Саутгемптона вчені зробили гучну заяву - вони впритул наблизились до розгадки секрету Бермудського трикутника.

Для проведення експерименту науковці створили модель корабля USS Cyclops, що прямував у 1918 році з Байї (Сальвадор) до Балтимора, та зник безвісти. Зазначається, що після зникнення судна не було виявлено ані уламків, ані когось, хто перебував на борту - з 306 пасажирів та членів екіпажу.

На думку дослідникі, епіцентром накопичення так званих "хвиль вигнанців" є ділянка моря між Бермудськими островами, Флоридою та Пуерто-Ріко. Висота таких хвиль може сягати 30 метрів. Одже, вченим вдалось відтворити такі величезні хвилі та дійшли висновку, що корабель USS Cyclops просто напросто був знищений вщент, оскільки спротив такої сили він би точно не витримав, незважаючи на свої досить немалі розміри.

За словами одного з учасників дослідження, доктора Сімона Босалла, територія так званого Бермудського трикутника об’єднує у собі три великих шторми з трьох різних напрямків. Одже, для такого унікального феномену, що веде до зникнення кораблів, створені буквально ідеальні умови. 

Платинова Буковина

Ключові слова: чому все зникає у бермудському трикутнику, секрет бермудського трикутника

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