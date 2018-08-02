



До збірної України переходять три російські біатлоністки - 02.08.2018 15:01

Як стало відомо, троє біатлоністок з РФ перейшли до української збірної. Так, Катерина Бех, Анастасія Рассказова та Оксана Москаленко вже не тренуються у Москві, а навіть взяли участь у перших стартах юніорського чемпіонату України з літнього біатлону.

Зазначимо, що в спринті завойювала перемогу Катерина Бех. Расказова та москаленко прийшли відповідно 4 та 11.

Керівник федерації біатлону України Володимир Бринзак відзначив, що дівчата проходили на початку збори з білоруською командрою. Однак врешті-решт спортсменки вирішили продовжувати розвиток в українському спорті. Бринзак повідомив, що у спортсменок бітьки є українцями, і необхідні для отримання українського громадянства документи були вже подані.

В віковій групі, яку поповнять дівчата, відчувається певний дефіцит, тому, за словами Бринзака, спортсменки такого рівня напевно не завадять збірній.

За словами старшого тренера збірної РФ по резерву Миколи Большакова, біатлоністки пішли в неофіційному порядку, без отримання дозволу на перехід, одже, вчинили вкрай непорядно.

Платинова Буковина

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