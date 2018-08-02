



ЗМІ підрахували кількість брехні Трампа - 02.08.2018 14:42

За підрахунками видання Washington Post, за термін свого президентства, що склав 558 днів, президент США Дональд Трамп озвучив близько 4 тисяч неправдивих або ж викривлених заяв. Така цифра дорівнює приблизно 7,6 заявам на день.

Протягом перших 100 днів після перемоги на виборах Трамп щодня робив приблизно 4,9 неправдивих заяв. Причому, з часом таких заяв ставало дедалі більше. Так, за перший рік керування Сполученими штатами Трамп озвучив 2140 заяв, що є неправдивими чи оманливими. Ще через півроку показник неправдивих заяв Трампа збільшився майже вдвічі.



Але варто зазначити, що 5 липня 2018 року американський президент перевершив сам себе. Цього дня він озвучив 79 неправдивих заяв.

У Washington Post зазначають, що Трамп схильний повторювати деколи власні заяви. Усього було нараховано 150 таких заяв, які було проголошено Трампом принаймні три рази.

Економічні питання складають переважну більшість з озвучених Трампом неправдивих заяв - таких нараховується приблизно третина від загального числа. На власний рахунок президент США любить зараховувати робочі міця, що були створені ще до його обрання. Нерідко до власних надбань Трамп додає рішення приватних компаній, в ухваленні яких він навіть не брав участь.

Варто зазначити, що лише за останні два місяці очільник американської держави щонайменше 30 разів наголошував на діючому будівництві стіни на кордоні з Мексикою. Найцікавіше те, що на фінансування даного проекту Конгрес США не надав поки що жодної згоди.

Платинова Буковина

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