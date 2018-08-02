



За справою Бабченка СБУ обшукали офіси партії Розумна сила - 02.08.2018 12:38

Співробітники Служби безпеки України провели напередодні, 1 серпня, обшуки в офісах політичної партії "Розумна сила". Дані обшуки пов’язують з замахом на вбивство журналіста Аркадія Бабченка.

Підозрюваним в організації вбивства Бабченка, яке вдалось попередити, є Борис Герман.

На суді Герман відзначив, що він працював над викриттям російських агентів під прикриттям української контррозвідки. Також він відмітив, що фінансування партії "Розумна сила" відбувається з приватного фонду президента РФ Путіна.

Зазначимо, що 30 травня 2018 року, буквально за кілька годин після того, як була повідомлена інформація про так зване вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка, СБУ затримали Бориса Германа. Пр замах на вбивство журналіста стало відомо заздалегідь, і трагедію владось попередити шляхом інсценування. Для вбивства Герман найняв колишнього бійці АТО і запропонував йому винагороду в розмірі 30 тисяч доларів. АТОвець у свою чергу звернувся з цією інформацією до СБУ.

За інформацією слідства, сліди до замовників вбивства Бабченка ведуть до Росії.

Платинова Буковина

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