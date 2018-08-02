За справою Бабченка СБУ обшукали офіси партії Розумна сила

- 02.08.2018 12:38
За справою Бабченка СБУ обшукали офіси партії Розумна сила

Співробітники Служби безпеки України провели напередодні, 1 серпня, обшуки в офісах політичної партії "Розумна сила". Дані обшуки пов’язують з замахом на вбивство журналіста Аркадія Бабченка.

Підозрюваним в організації вбивства Бабченка, яке вдалось попередити, є Борис Герман.

На суді Герман відзначив, що він працював над викриттям російських агентів під прикриттям української контррозвідки. Також він відмітив, що фінансування партії "Розумна сила" відбувається з приватного фонду президента РФ Путіна.

Зазначимо, що 30 травня 2018 року, буквально за кілька годин після того, як була повідомлена інформація про так зване вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка, СБУ затримали Бориса Германа. Пр замах на вбивство журналіста стало відомо заздалегідь, і трагедію владось попередити шляхом інсценування.  Для вбивства Герман найняв колишнього бійці АТО і запропонував йому винагороду в розмірі 30 тисяч доларів. АТОвець у свою чергу звернувся з цією інформацією до СБУ.

За інформацією слідства, сліди до замовників вбивства Бабченка ведуть до Росії.

Платинова Буковина

Ключові слова: обшуки сбу, партія розумна сила, вбивство бабченка замах

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Водій рейсового автобуса возив пасажирів за підробним посвідченням Викрити порушника вдалося під час проведення на території Буковини профілактичного заходу під умовною назвою «Перевізник».
- 02.08.2018 17:38
Танцюючий бортпровідник здивував пасажирів Один з працівників авіакомпанії Virgin America - бортпровідник на ім’я Майко Тонгко-Баррі під час традиційного інструктажу
- 02.08.2018 17:19
Візит посла Швеції до Чернівців Надзвичайний та Повноважний посол Швеції в Україні Мартін Хагстрьом перебуває сьогодні,
- 02.08.2018 16:31
Буковинця в черговий раз затримали за наркотики Правопорушник неодноразово був судимий за наркозлочини та крадіжки
- 02.08.2018 16:07
Таємниця Бермудського трикутника розкрита В британському Університеті Саутгемптона вчені зробили гучну заяву - вони впритул наблизились до розгадки секрету Бермудського трикутника.
- 02.08.2018 15:36
До збірної України переходять три російські біатлоністки Як стало відомо, троє біатлоністок з РФ перейшли до української збірної
- 02.08.2018 15:01
ЗМІ підрахували кількість брехні Трампа За підрахунками видання Washington Post, за термін свого президентства, що склав 558 днів, президент США Дональд Трамп
- 02.08.2018 14:42
В Білорусі попав в ДТП туристичний автоубус з українцями Туристичний автобус міжнародного сполучення, на борту якого перебували громадяни України, потрапив у ДТП
- 02.08.2018 13:57
Депутат Брязкало покинув групу Спільними зусиллями З депутатської групи "Спільними зусиллями захистимо Чернівці" вийшов депутат Чернівецької міської ради Андрій Брязкало
- 02.08.2018 13:17
Під ЧНУ - величезна черга з поступаючих Від ранку 2 серпня в Чернівцях перед воротами головного корпусу ЧНУ утворилась величезна черга з абітурієнтів
- 02.08.2018 13:05

Всі новини