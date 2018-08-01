



Порошенко вимагає від РФ відшкодування збитків від агресії - 02.08.2018 09:16

З проханням про вживання певних заходів для створення в Україні спеціального органу для відшкодування збитків, завданих російською агресією, до українського уряду звернувся президент України Петро Порошенко.

За словами Порошенка на Донбасі та у Криму все же продовжується російська агресія, у зв’язку з чим страждають люди, продовжує зазнавати руйнаії інфраструктура, знищуються підприємства, що завдає нещадного збтку економічному потенціалу регіонів. Президент України відзначив, що у зв’язку з цим необхідно терміново сформувати консолідовану претензію України до Росії з приводу відшкодування завданих збитків.

Президент зазначив, що закон про реінтеграцію Донбасу передбачає ствоення спеціального органу.

Також Порошенко доручив Кабінету міністрів підготувати план розвитку територій Донбасу, які вільні від окупації, а також регіонів, прилеглих до незаконно анексованого Криму.

За словами очільника країни, раніше керівники Європейського сСоюзу на саміті Україна-ЄС підтримали таке рішення, оголосивши про готовність надавати допомогу на відновлення Донбасу.

Платинова Буковина

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