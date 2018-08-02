"Реальний Грищ": Супротивники Анатолія Гриценка створили групу у Фейсбуці

- 02.08.2018 11:10
"Реальний Грищ": Супротивники Анатолія Гриценка створили групу у Фейсбуці

Як стверджують автори сторінки, яка за лічені дні залучила більш ніж 15 000 підписників, їхньою метою є викриття Анатолія Гриценка та збір доказів його корупційних дій на посаді Міністра оборони України, повідомляє "Антикор".

У горішній частині скандального проекту прикріплене відео Олександра Дубинського, у якому він заявляє, що Анатолієм Гриценком повністю керує його дружина- Юлія Мостова. Дубинський стверджує, що саме Мостова веде перемовини із бізнесменами з приводу фінансування Гриценка та саме вона вирішує за Полковника усі стратегічні питання.

У матеріалах, зібраних у групі "Реальний Грищ" Гриценка звинувачують у незаконному відчуженні землі за заниженою ціною у Кончі-Заспі на десятки мільйонів гривень, а відео, що набрало найбільшу кількість переглядів, стала заява депутата від партії "Народний Фронт" Тетяни Чорновіл з вимогою притягнути Гриценка до відповідальності. Чорновіл прямо під куполом Верховної Ради на камери закликала НАБУ розслідувати корупційну діяльність Гриценка.

Також Гриценку дорікають його проросійську позицію з деяких питань і роботу в уряді Януковича. У групі дуже популярні цитати із похвальними висловлюваннями Гриценка на адресу Януковича, коли той був його начальником.

Крім цього, у групі оприлюднені відео різних журналістських розслідувань незаконних дій Гриценка, зокрема відео програми "Закрита зона" Прямого каналу, у якому журналіст Володимир Ар’єв стверджує, що українська армія протягом багатьох років цілеспрямовано розпродувалась і саме Гриценко у якості міністра укладав угоди із продажу майна на рекордну суму 1.3 млрд гривень. Також на сторінці розміщене розслідування програми "Наші гроші" , у якому журналісти детально описують схему відчуження землі на 26-му кілометрі Столичного шосе у Кончі-Заспі в інтересах братів Буряків за заниженою вартістю.

Авторам проекту вдалося знайти відео будинку Гриценка у тій же Конча-Заспі, оформленого на його дружину Юлію Мостову, яке наочно показує, що полковник веде не таке вже скромне життя і що він достатньо заможна людина. Будинку у цьому районі такого формату, як у Гриценка, коштують, як мінімум, 10 000 000 гривень.

Автор Анатолій Горбенко 

Платинова Буковина

Ключові слова: Анатолій Гриценко

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