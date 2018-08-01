



Савченко написала листа Трампу з СІЗО - 01.08.2018 17:20

Нардеп Надія Савченко, яка наразі перебуває в СІЗО СБУ, звернулась з листом до президента США Дональда Трампа. Відповідне повідомлення про це з’явилось на власній сторінці чиновниці у Facebook.

В самому листі йдеться про порохання сприяти звільненню політичних в’язнів у Росії. Також Савчкенко у листі поскражилась на президента України Петра Порошенка. Власне, Савченко висловила сподівання на конструктивне та взаємовигідне співробітництво між США та Україною, яку вона назвала країною патріотів, вільних та талановитих людей, що є незвіданою землею для багатьох іноземців.

Лист направлений українською та англійською мовами, ничже наводимо лист українською. В тексті листа народний депутат описала в двох словах свою історію, в якій вона вбачає політичне переслідування. Порошенка Савченко називає найбільш корумпованим президентом України, у той час як Трамп, за її словами, це лідер найсильнішої в світі держави, що здатний чинити спротив Путіну.

Варто зазначити, що родина Савченко вже не вперше звертається до Трампа. До цього сестра Надії Савченко Віра писала листа американському президенту 2 квітня, в якому описала, що її сестру посадили за ґрати через створення реальної опозиції діючій корумпованій владі.

Між іншим, джерела в ГПУ повідомляють про завершення слідства у справі Надії Савченко та Володимира Рубана за звинуваченням в організації терактів та планув замахів на вбивство найвищих керівників країни. наразі офіційних заяяв немає, однак головний військовий прокурор Анатолій Матіос обіцяв, що розслідування має будти завершене до 6 серпня.

Платинова Буковина

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