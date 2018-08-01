



В Італії заарештували вербувальників найманців для Донбасу - 01.08.2018 17:03

Організацію "Рос", що підозрюється у вербуванні та відправленні на Донбас найманців, було викрито італійськими полісменами. Згідно з повідомленням, італійські правоохоронці змогли затримати також трьох вербувальників.

В італійській області Лігурія прокуратуре Генуї змогла доказати навіть факти виплати найманцям коштів від керівництва операцією. Загалом, було проведено арешти у Пармі, Авелліно та Мілані.

Усього прокуратура Генуї веде розслідування у відношенні 15 осіб. Артештувати змогли наразі усього трьох "рекрутерів". У двох з затриманих - громадянство Молдови та Албанії.

Обшуки було проведено у семи осіб, також будо видано прокуратурою ордери на арешт за звинуваченням у вербуванні найманців та участі у військовому конфлікті за кордоном".

Платинова Буковина

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