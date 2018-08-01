Вихідні дні в Україні у серпні 2018- 01.08.2018 12:09
Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, з нагоди святкування Дня Незалежності у українців будуть подовжені вихідні, оскільки до звичного вікенду приєднається святковий день. Так, відпочиватимемо протягом трьох днів - з п’ятниці 24 по неділю 26 серпня включно.
Усього в серпні передбачається 22 робочих дні. Вихідними днями будуть суботи та неділі - 4, 5, 11, 12, 18, 19 та 25, 26 серпня.
24 серпня в Україні святкується День Незалежності, який є завжди вихідним днем.
23 серпня в Україні святкується День Державного прапора. Це свято не є неробочим днем, однако, напередодні Дня Незалежності робочий день буде скорочено на 1 годину.
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