



Вихідні дні в Україні у серпні 2018 - 01.08.2018 12:09

Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, з нагоди святкування Дня Незалежності у українців будуть подовжені вихідні, оскільки до звичного вікенду приєднається святковий день. Так, відпочиватимемо протягом трьох днів - з п’ятниці 24 по неділю 26 серпня включно.

Усього в серпні передбачається 22 робочих дні. Вихідними днями будуть суботи та неділі - 4, 5, 11, 12, 18, 19 та 25, 26 серпня.

24 серпня в Україні святкується День Незалежності, який є завжди вихідним днем.

23 серпня в Україні святкується День Державного прапора. Це свято не є неробочим днем, однако, напередодні Дня Незалежності робочий день буде скорочено на 1 годину.

Платинова Буковина

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