Стан облитої кислотою херсонської чиновниці - стабільно важкий

- 01.08.2018 11:42
Стан облитої кислотою херсонської чиновниці - стабільно важкий

31 липня на відому активістку та чиновницю Херсонської міської ради Катерину Гандзюк було скоєно напад. Виконуючу обов’язки керуючого справами виконкому Херсонської мерії облили кислотою прямо біля під’їзду будинку, де вона живе.

Невідомий вилив у неї кислоту через що жінка отримала серйозні опіки. Її оперативно доставили до лікарні, і наразі лікарі оцінюються стан постраждалої як стабільно важкий.

Попередньо даний напад було кваліфіковано поліцією як "хуліганство", однак пізніше кваліфікацію змінили на "умисне тяжке тілесне ушкодженння, вчинене з метою залякування потерпілого".

За словами лікаря-анестезіолога Херсонської обласної лікарні Ігора Равелі, де наразі на лікуванні знаходиться Гандзюк, за добу перебування у медичному закладі стан потерпілої залишається стабільно важким, і в гіршу сторону не змінився. Площа ураження кислотою складає 30%.

Лікарям вдалось нормалізувати роботу усіх особливо важливих функцій організму. В постраждалої нормально працюють нирки, артеріальний тиск також у нормі. Жінка перебуває у свідомості, вона контактна.

Платинова Буковина

Ключові слова: Катерина Гандзюк, облили кислотою активістку з херсону

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