Північний потік-2 може бути заблокований санкціями США

- 01.08.2018 10:39
Північний потік-2 може бути заблокований санкціями США

Санкції США та позиції влади Данії і Німеччини можуть заблокуввати подальше поширення гілки газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, що Данія ще не надавала офіційних дозволів на будівництво газопроводу. Про це повідомив комерційний директор Нафтогазу України Юрій Вітренко. Данія зацікавлена у відтермінування будівництва "Північного потоку-2". Вітренко також підкреслив, що позиція Німеччини стосовно газопроводу також дещо змінилась.

Створення даного проекту фактично блокує проходження транзиту газу через українську територію, що не може не лишитись без уваги. Неодноразово до цього канцлер Німеччини Ангела Меркель наголошувала, що будівництво "Північного потоку-2" можливе лише за умов збереженя транзиту палива через територію України.

Позиція, яку на сьогоднішній день відстою російська сторона, не є конструктивною, через що Німеччина має виступати за блокування газопроводу, доки відповідне рішення не буде знайдене. Окрім того, не можна не враховувати той момент, що Сполучені штати готові запровадити санкції стосовно компаній, що беруть участь у проекті "Північний потік-2".

За словами Вітренка, "Північний потік-2" є політичним проектом, орієнтованим на корумповаих чиновиків. Проект покликаний розділити європейські страни та сприяти краху європейського проекту. У США це розуміють, і вже йдеться про введення автоматичних санкцій стосовно учасників даного проекту.

Платинова Буковина

Ключові слова: північний потік 2, будівництво газопроводу північний потік 2

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