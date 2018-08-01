4G від Київстар з’явився в 11 населених пунктах Буковини

- 01.08.2018 09:27
4G від Київстар з’явився в 11 населених пунктах Буковини

В одинадцяти населених пунктах Чернівеьцокї області убуо впроваджено передачу зв’язку четвертого покоління (стандарт 4G) від компанії Київстар.

Згідно з повідомленням начальника сектору розвитку та експлуатацї мережі Київстар у Чернівецькій області Олександра Приймака, в 11 містах та селах Буковини ввечері 31 липня відбувся комерційний запуск мережі 4G. Таким чином, мобільний зв’язок четвертого покоління від Київстар буде доступний в Чернівцях, Новодністровську, Сокирянах, а також в селах Чагор, Годилів, Остриця, Магала, Кам’янка, Тереблече, Ожеве та Молодія.

На Буковині ще минулого року оновили обладнання для забезпечення швидкісного зв’язку у мережі Київстар.Затримка відбулась через отримання необхідних дозволів від Українського державного центру радіочастот, на що було необхідно трохи часу.

Олександр Приймак також відзначив, що в стандарті на частоті 1800 МГц компанія Київстар володіє значно більшою смугою, що означає значно більшу швидкість передачі даних через мобільний інтернет.

Платинова Буковина, Чернівці

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